شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السودانى: نتمنى إكمال مناقشة الترتيبات الأمنية ضمن مفاوضات السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السودانى رئيس لجنة الترتيبات الأمنية فى مفاوضات السلام، عن أمله فى أن يكون الاتفاق الإطارى بين الحكومة و"الحركة الشعبية قطاع الشمال - جناح مالك عقار" حافزاً للمسارات الأخرى للإسراع فى إكمال المناقشات حول الترتيبات الأمنية بصورة شاملة.

ووصل وزير الدفاع السودانى إلى الخرطوم اليوم السبت، قادما من جوبا، بعد المشاركة فى مباحثات السلام المنعقدة بعاصمة جنوب السودان.

وعبر وزير الدفاع عن شكره وعظيم امتنانه لشعب وحكومة جنوب السودان ورئيسها سلفاكير ميارديت؛ لجهودهم المخلصة نحو تحقيق السلام فى السودان، مشيداً بأعضاء لجنة الوساطة لصبرهم ومبادراتهم المستمرة الناجحة وجهودهم المقدرة الصادقة لتحقيق السلام.

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ونوه بتوقيع الاتفاق الإطارى بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، لافتا إلى عقد عدة جلسات مع وفد الجيش الشعبى قطاع الشمال، اتسمت بالروح الوطنية العالية، وتم من خلالها تداول المبادئ العامة المطروحة من قبل الحكومة والجيش الشعبى قطاع الشمال والتوصل للاتفاق.

وأشاد باستشعار الوفدين لروح المسئولية والحرص على تحقيق السلام والاستقرار، كمدخل للتنمية والتطور بعد نجاح الثورة.