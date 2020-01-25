شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبنانى يستخدم مدافع المياه لتفريق محتجين حاولوا اختراق حاجز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الأمن اللبنانية، اليوم السبت، مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناوئين للحكومة حاولوا اختراق حاجز أمنى أمام مقرها فى وسط العاصمة بيروت.
ونجح بعض المحتجين فى فتح بوابة معدنية تؤدى إلى المنطقة لكن قوات الأمن تصدت لهم وأرغمتهم على التراجع.
وقالت قوى الأمن الداخلى على حسابها الرسمى على تويتر "بدأت أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم".
وتحولت مسيرة سلمية كانت مقررة اليوم السبت تحت شعار "لن ندفع الثمن" إلى أحداث عنف، فى مشهد صار يتكرر خلال الاحتجاجات على الطبقة السياسية التى يرى المتظاهرون أنها ألقت بالبلاد فى أتون أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن اللبنانى يستخدم مدافع المياه لتفريق محتجين حاولوا اختراق حاجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.