الحوثيون يقصفون اجتماعا للصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية فى الجوف باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت ميليشيا الحوثى الانقلابية بصاروخ كاتيوشا، اليوم السبت، اجتماعا ضم عددا من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية فى مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.
وأوضحت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض مكان اجتماع الصحفيين ومراسلى القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي، ما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين (لم تذكر عددهم)، فضلا عن احتراق سيارات مراسلى قناتى عدن ويمن شباب الفضائيتين فى المحافظة.
وأدانت المنظمة هذا القصف المباشر الذى استهدف الزملاء الصحفيين فى محافظة الجوف وعرض حياتهم للخطر، محملة ميليشيات الحوثى الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، بقصف مكان اجتماعهم.
ودعت منظمة "صدى" المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، فيما ناشدت المجتمع الدولى ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحفيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.
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