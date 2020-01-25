شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين صوماليين فى انفجار عبوة ناسفة غرب مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى جنديان صوماليان مصرعهما، اليوم السبت، عند اصطدام عربتهما العسكرية بعبوة ناسفة غرب العاصمة الصومالية مقديشيو. ونقل موقع "جرواى أون لاين" الصومالى عن شاهد عيان قوله إنه سمع صوت إطلاق نار كثيف عقب انفجار سيارة كانت تنقل أفراد الجيش الصومالى على أحد طرق مدينة مقديشيو. Advertisements وأضاف الشاهد "رأيت بنفسى جثتين ملقتين فى بركة من الدماء بعد انفجار قنبلة مثبتة فى سيارة عسكرية كانت تنقل قوات الجيش الصومالى صباح اليوم السبت". يُشار إلى أن الانفجار، الذى وقع بالقرب من نقطة التفتيش الأمنية الرئيسية فى مقديشو، ارتدت أصداؤه فى جميع أنحاء المدينة، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

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