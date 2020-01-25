هذا الموضوع تقنية 6G ستدعم سرعة تصل إلى 100 جيجا بت في الثانية في نقل البيانات ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة NTT DoCoMo في اليابان، عن رؤيتها لقدرات ومميزات شبكات 6G وما يمكن أن تقدمه من سرعة تصل إلى 100جيجا بت في الثانية في نقل البيانات.
نشرت شركة NTT DoCoMo وهي واحدة من كبرى مشغلي الخدمة في اليابان وثيقة تستعرض من خلالها رؤيتها للجيل القادم من شبكات 6G، كما كشفت عن خططها لبدء الترويج لهذه التقنية بحلول 2030.
كانت الحكومة اليابانية قد أكدت خلال الفترة الماضية عن خططها لتمويل عمليات البحث والتطوير لشبكات الجيل السادس في اليابان، واليوم تقدم NTT DoCoMo نظرة عن مواصفات هذه التقنية، التي تنقل سرعات نقل البيانات إلى مستوى جديد يصل إلى 100 جيجا بت في الثانية.
كما أشارت NTT DoCoMo في الوثيقة التي نشرت عن شبكات 6G، أنها ستدعم إستجابة فائقة السرعة بمعدل تأخير أقل من 1ms، أيضاً من المقرر أن يكون لهذه التقنية القدرة على دعم أكثر من 10 مليون جهاز في كل كيلو متر مربع.
من المتوقع أيضاً أن تأتي تقنية شبكات 6G بآداء أقوى، إلا أن التقنية مازالت الآن في مراحلها الأولى، حيث مازالت نظريات لم تطبق أو يتم إختبارها بشكل عملي حتى الآن.
من جانب أخر تشير NTT DoCoMo إلى أن شبكات 6G ستأتي بتقنية جديدة لتمديد الشبكات تختلف عن تقنية التمديدات الأرضية المستخدمة للتغطية حالياً، كما تأتي MIMO في شبكات 6G بنطاق أوسع مع خفض وقت الإستجابة، وإتصالات موثوقة بكفاءة أعلى.
المصدر
هذا الموضوع تقنية 6G ستدعم سرعة تصل إلى 100 جيجا بت في الثانية في نقل البيانات ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر تقنية 6G ستدعم سرعة تصل إلى 100 جيجا بت في الثانية في نقل البيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.