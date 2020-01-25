شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعدمون شيخًا قبليًا رفض التعاون معهم فى محافظة إب وسط اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدمت ميليشيا الحوثى الانقلابية، اليوم السبت، شيخًا قبليًا فى محافظة إب وسط اليمن، لرفضه التعاون مع الميليشيات فى أغراض عسكرية.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصدر قوله، إن "الميليشيات الحوثية طالبت الشيخ القبلى عبده محمد الوعيل الذى ينحدر من مديرية النادرة بمحافظة إب، بإمدادها بالمال والأفراد للقتال إلا أنه رفض ذلك، مضيفة "أن الميليشيا أقدمت على إعدام الوعيل بعد تيقنها من عدم جدوى المحاولات معه، وهو واحد ضمن المئات الذين أعدموا بالأسلوب الحوثى ذاته خلال الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية تكبدت مؤخرًا، على أكثر من محور قتالي، خسائر باهظة على أيدى قوات الشرعية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأمر الذى دفعها إلى البحث عن بدائل لتعويض النزيف الذى أجهدها فى جبهات القتال.