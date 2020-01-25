شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تنفى صحة بيع أرض سفارة بغداد فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الخارجية العراقية، صحة التقارير الإخبارية التى أفادت ببيع أرض سفارة بغداد فى واشنطن.

وذكرت الخارجية العراقية ـ فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم السبت ـ أن التقارير التى أفادت بقيام الوزارة ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم عليها سفارتها لدى واشنطن، وقامت بشراء بدلا منها أرضا بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر، لا أساس لها من الصحة.

وأكد البيان، عدم بيع أى عقار أو مبنى من ممتلكات العراق فى الخارج، مشيرة إلى أنها تقوم بالمتابعة والتنسيق فقط مع الجهات العراقية المختصة للحفاظ على كافة الممتلكات فى الخارج.

Advertisements

ودعت الخارجية العراقية إلى ضرورة توخى الدقة فى تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسمية؛ حفاظا على سمعة هذه الوزارة التى تمثل نافذة العراق على العالم الخارجي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تناولت مؤخرا، خبرا مفاده قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تقيم عليها سفارتها لدى واشنطن.