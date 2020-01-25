شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان في العراق: مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين بمواجهات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مكتب حقوق الإنسان في ذي قار، أكد سقوط 3 قتلى و17 جريحا بمواجهات اليوم.

وأفادت مصادر طبية عراقية سقوط 4 قتلى برصاص الأمن العراقى فى بغداد وجنوب البلاد على خلفية تصاعد الاحتجاجات التى يشهدها العراق ومحاولة الأمن العراقى فتح الطرق وإزالة الحواجز الخرسانية فى مناطق الاعتصامات وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

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وكان زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر دعا أنصاره لعدم المشاركة فى التظاهرات فى العراق لمدة ثلاثين يوما.وكان ارتفع عدد المصابين بحالات إختناق بسبب الغاز المسيل للدموع إلى 28 إصابة فى ساحة التحرير ببغداد، و كان التلفزيون العراقى أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات فى ساحة الاعتصام بالبصرة.

فى نفس السياق، تمت إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد، فى الوقت الذى قام فيه محتجون بقطع الطريق الدولى مجددا بمحافظة الديوانية وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وأفادت مصادر طبية بالعاصمة العراقية بغداد إصابة 7 محتجين فى مواجهات مع الأمن وسط بغداد وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل له، حيث شهدت العراق اليوم انتشار أمنى كثيف، وسط حالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.