بيروت.. تظاهرات أمام مقر الحكومة إحياء لمئوية الحراك

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

تظاهر المئات، السبت، أمام مقر مجلس الوزراء اللبناني وسط بيروت؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

ونظم المحتجون المسيرات تحت عنوان "لا ثقة" بمناسبة مرور مائة يوم على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، التي أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في الـ29 من ذلك الشهر.

وانطلقت المسيرات من أنحاء عدة بالعاصمة بيروت بحماية أمنية، قبل أن يحتشد المتظاهرون في ساحة "رياض الصلح" أمام مقر مجلس الوزراء.

وجدد المتظاهرون رفضهم لحكومة حسان دياب، واعتبروها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين لأحزاب، كما جددوا مطالباتهم بمحاسبة الفاسدين وباستقلالية القضاء.

وفي مدينة طرابلس، شمالي البلاد، انطلقت مسيرة شارك بها عشرات المحتجين جالت على محال الصيرفة للاطلاع على طرق التعامل مع الزبائن على صعيد تحديد سعر صرف الدولار، حسب مراسل الخليج 365.

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ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية (الليرة)؛ إذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق السوداء إلى ألفين و500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ويرتفع هذا السعر بنسبة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ ألف و508 ليرات مقابل الدولار.

والثلاثاء، أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب تأليف حكومته عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا شرقي بيروت.

وتخلف هذه الحكومة حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.