"فتح": ترامب يستخدم "صفقة القرن" لخدمة مصالح نتنياهو الانتخابية

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

اعتبرت حركة "فتح"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستخدم خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، لخدمة مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل.



وقال المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، في بيان، السبت، إن "إعلان البيت الأبيض موعد نشر خطتهم المزعومة أتى بعد موافقة نتنياهو على ذلك، لرؤيته أنها تخدمه في انتخابات مارس المقبل".

وأضاف "نظرة البيت الأبيض لحل الصراع في أتون العلاقات الشخصية الانتخابية، يدل على جهل مطلق بطبيعة الصراع، والآثار التدميرية لما يقومون به، وأنهم لن يجدوا زعيما عربيا واحدا يشتري بضائعهم الفاسدة".



وتابع: "أمريكا وإسرائيل لا تملكان فلسطين، لتحددا مصير شعبها. نحن واثقون من أن الحق والإرادة والصمود والثبات سينتصرون على الظلم والطغيان، وأن الصفقة المزعومة، ما هي إلا استكمال لوعد بلفور المشؤوم".

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والجمعة، قال ترامب، إنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، قبل الثلاثاء، حيث سيجتمع مع نتنياهو، وزعيم المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن ترامب سيستضيف نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، الثلاثاء .

و"صفقة القرن"؛ خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ "صفقة القرن"، لأنها تُخرج القدس واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات.

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