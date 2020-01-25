البصرة.. محتجون يستعيدون السيطرة على ساحة الاعتصام

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

استعاد متظاهرون السيطرة على ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة، جنوبي العراق، بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن لها وإضرام النيران في الخيام، حسب مصدر أمني.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت، فجر السبت، ساحة الاعتصام قرب دوار البحرية وسط المدينة، وفرقوا المتظاهرين بالقوة، قبل أن يضرموا النيران بكل خيام المعتصمين.

وقال الملازم أول في شرطة البصرة جمعة الشلغم، للأناضول، إن مئات المتظاهرين انطلقوا في مسيرة من مركز المدينة صوب ساحة الاعتصام، وهو ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب من الساحة خشية وقوع صدامات عنيفة.

وأضاف أن المتظاهرين تمركزوا مجدداً في الساحة، وبدأوا بنصب خيام جديدة مكان الخيم المحترقة، لمواصلة الاعتصام.

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وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد أوسع في أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات، السبت، حيث اقتحمت قوات الأمن ساحات للاعتصام في بغداد والبصرة وذي قار ومحافظات أخرى وفرقت المتظاهرين بالقوة ما أدى لاندلاع مواجهات.

ووقعت أعمال العنف بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخراً من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.

وقُبيل تحرك قوات الأمن لتفريق الاحتجاجات بالقوة، انسحب أنصار الصدر من ساحات الاعتصام ورفعوا خيامهم.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس برهم صالح.

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