فيروس كورونا.. إجراءات احترازية ولا إصابات في العراق والمغرب

بغداد/ عامر الحساني- الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

اتخذت السلطات في كل من العراق والمغرب إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا "القاتل"، وأعلنتا عدم تسجيل أية حالة اشتباه أو إصابة.

يأتي ذلك غداة إعلان كل من الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عُمان والسعودية، الجمعة، عن اتخاذها إجراءات لفحص القادمين من المطارات الصينية؛ خشية انتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، للتلفزيون الرسمي، إن "المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية، وضع خططًا وقائية مسبقة واتخذ إجراءات احترازية، منها مراقبة المنافذ الحدودية كافة بالنسبة للمسافرين الوافدين، سواء كانوا عراقيين أو صينيين أو أجانب".

وبات فيروس كورونا الجديد يُسمى بـ "فيروس ووهان"؛ لاكتشاف أول حالة إصابة به في هذه المدينة الصينية، في 12 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وأضاف البدر أن "فريقًا متخصصًا تابعًا للوزارة يجري عمليات الفحص على المسافرين في الطائرات ووسائل السفر الأخرى".

ولم تعلن السلطات تسجيل أية إصابة في العراق حتى الآن.

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وينتقل الفيروس عبر الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، وأول أعراضه هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق بالتنفس، والإسهال، ثم في مرحلة متقدمة التهاب رئوي، وفشل في الكلى، وقد ينتهي بالوفاة.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان، إن الخارجية تتابع أوضاع الطلبة العراقـيّين، الذين يدرسون في الصين، عقب إغلاق السلطات مدينة أوهان، التي يُقيمون فيها؛ إثر انتشار الفيروس.

وأضاف أن وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، أمر بتشكيل غرفة عمليات للتنسيق مع مكتب وزارة الخارجيّة الصينيّة في أوهان، للعمل على تقديم الخدمات للطلبة العراقيين، وإجلائهم.

وأفاد الصحاف بعدم تسجيل أية إصابة بين الطلبة العراقيين.

وأعلنت اللجنة الطبية الوطنية في الصين، السبت، أن الفيروس تسبب حتى الآن بوفاة 41 شخصًا وإصابة ألف و287، منهم 237 بحالة خطرة.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة، في بيان السبت، إنه "لم يتم تسجيل أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة حتى الآن".

وأضافت: "اعتبارًا للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي العالمي، المتمثلة في تأكيد ظهور حالات في عدد من الدول، خاصة بأوروبا، قرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية على مستوى المطارات والموانئ الدولية، للكشف المبكر عن أي حالة واردة، والحد من انتشار الفيروس بالبلاد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.