صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت دوريات المرور من ضبط قائد مركبة , بعد قيامه بالاصطدام ومحاولة الهروب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور. وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. رجال الأمن يوقفون متهوراً بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.