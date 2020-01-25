صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي الأهلي اليوم السبت بأن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة أثبتت عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية وذلك إثر تعرضه لخلع في الكتف بعد تسجيله هدفي الفوز بلقاء الرائد ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السومة يغيب عن الأهلي لمدة أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.