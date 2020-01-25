الفيصلي يحصد نقاط أبها

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صحيفة الخليج الالكترونية
تغلب فريق الفيصلي على مستضيفه أبها اليوم السبت وذلك ضمن مباريات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدف للاشيء.وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع البرازيلي رافائيل سيلفا في الدقيقة 56.
وشهدت المباراة بطاقة حمراء لمدافع أبها كرم برناوي بعد تدخله على بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أبها بـ23 نقطة في المركز الثامن.
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