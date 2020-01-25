التعاون يتعاقد مع أبوسبعان

صحيفة الخليج الالكترونية وقعت إدارة نادي التعاون مع اللاعب محمد أبوسبعان لموسمين ونصف قادماً من نادي ضمك, وتم التوقيع بمقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون علي الشايعي.

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