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العراق.. اقتحام لساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

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استمرار التظاهرات في العراق منذ 3 شهور.. أرشيفية دبي - بواسطة محمد فارس © Getty استمرار التظاهرات في العراق منذ 3 شهور.. أرشيفية أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، السبت، باقتحام القوات الأمنية في مدينة البصرة، ساحة الاعتصام، وفضّ الاحتجاجات بالقوة.

وبحسب شهود عيان، فإن أكثر من ستين عربة عسكرية تقلّ عناصر من قوات الأمن، اقتحمت فجر السبت ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما قامت بتنفيذ حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من المعتصمين.

وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسببت بحرق عدد من خيام المعتصمين.

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اجتاحت التظاهرات بغداد ومدن الجنوب، وقوبلت التظاهرات برد فعل عنيف من القوات الأمنية باطلاق الرصاص الحي

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أما في بغداد فقد سيطرت قوات الأمن وبشكل كامل على جسر محمد القاسم، وتحاول التقدم باتجاه ساحة التحرير حسب ناشطين.

وأشار بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد إلى أنه يجري العمل على تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة، لإعادة افتتاحها أمام حركة المرور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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