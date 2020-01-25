شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية، بحسب "واس".

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الشيخ خالد بن محمد اليوسف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن الأمر الملكى تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية سبعة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).

وأشار اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي، وما سبقه من أوامر ملكية؛ تُجسد الاهتمام والعناية التى يجدها مرفق القضاء الإدارى ومنسوبيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده الأمين من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.