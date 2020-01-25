شكرا لقرائتكم خبر عن فصيل موال لتركيا يمهل أهل قرية بسوريا 24 ساعة لإخلاء القرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، السبت أن "فرقة الحمزات" الموالية لتركيا أمهلت المدنيين من أبناء قرية "براد" التابعة لناحية شيراوا فى ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، 24 ساعة لإخلاء القرية وإفراغها بالكامل دون معرفة أسباب القرار، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

ويقتصر الوجود السكانى فى قرية "براد" على عشرات العوائل الذين رفضوا التهجير، حيث نزح معظم السكان من القرية فى أعقاب سيطرة فصائل عملية "غصن الزيتون" على عفرين وريفها.

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وكانت فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة والمخابرات التركية نفذت، الجمعة، حملة مداهمات فى منطقة عفرين، بريف حلب الشمالى الغربي.

وأفاد موقع العربية نت أن الفصيل الموال لتركيا أقدم على اعتقال 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو فى "المجلس المحلى لعفرين"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون إبداء أى أسباب للاعتقال.

وفى إطار حملات التهجير والاعتقالات وإذلال من تبقى من أهالى منطقة عفرين وسلب ممتلكاتهم، واصلت الفصائل الموالية لأنقرة إجبار سكان بعض المناطق والقرى على الرحيل، سواء بشكل مباشر أو عبر الانتهاكات المتعددة، وليس آخرها قطع الأشجار ولاسيما فى ناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلى وراجو وجنديرس.