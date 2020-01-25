شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاى نيوز": مقتل متظاهر وإصابة آخرين برصاص قوات الأمن فى ذى قار بالناصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى متظاهر مصرعه فيما أصيب آخرين برصاص قوات الأمن في الناصرية مركز محافظة ذي قار وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

وكان زعيم التيار الصدري فى العراق مقتدى الصدر دعا أنصاره لعدم المشاركة في التظاهرات في العراق لمدة ثلاثين يوما.وكان ارتفع عدد المصابين بحالات إختناق بسبب الغاز المسيل للدموع إلى 28 إصابة في ساحة التحرير ببغداد، و كان التلفزيون العراقي أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات في ساحة الاعتصام بالبصرة.

فى نفس السياق، تمت إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد، في الوقت الذى قام فيه محتجون بقطع الطريق الدولي مجددا بمحافظة الديوانية وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

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وأفادت مصادر طبية بالعاصمة العراقية بغداد إصابة 7 محتجين في مواجهات مع الأمن وسط بغداد وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل له، حيث شهدت العراق اليوم انتشار أمنى كثيف، وسط حالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.

وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات"، وأضافت أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل".

كانت الأجهزة الأمنية فى العراق، قد اتخذت أمس الجمعة، إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.