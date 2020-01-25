شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت الحكومة اللبنانية الجديدة.. أول وزير عربى يستخدم "تاكسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مفاجآت الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 وزيرا لا تنتهى، فقد رصدت تقارير الصحف اللبنانية وصول وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة رمزي مشرفية أمس الجمعة، إلى جلسة مجلس الوزراء بواسطة سيارة أجرة، وفقا لما نشره موقع "لبنان 24 ".

من جهتها، أفادت قناة "MTV" ، بأن "سيارة تاكسي وصلت إلى السراي الحكومية، فأوقفها أحد الحراس عند المدخل، وسأل من فيها عن وجهتهما، ليجيب الرجل الجالس بقرب السائق بأنه، رمزي مشرفية، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية الجديدة، وتفاجأ الحارس بذلك، وبعدما تأكد من الأمر، سمح للسيارة بالعبور، معتذرا للوزير.

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ولفتت "MTV"، إلى أن "مشرفية" يملك سيارة، إلا أنه يفضل دوما التنقل عبر سيارات تاكسي، وقد اعتمد، في وقت سابق، على سيارة أمين عام مجلس الوزراء وسائقه، للتوجه إلى وزارة السياحة، من دون أي مرافقة.



مشرفيه

وفى اول تصريحاته عقب توليه مهامه فى الحكومة الجديدة قال مشرفية" نشجع على السياحة الداخلية وعلينا القيام بنقلة نوعية في السياحة الطبية".

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب قد تسلمت مهامها امس الأول فى السرايا الحكومى .