شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يضبط كميات من الألغام والمتفجرات بحوزة مجموعة موالية لداعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت قوات الأمن التونسية، اليوم السبت، كميات كبيرة من الألغام والمواد الأولية المستخدمة فى صناعة المتفجرات والذخيرة بجبل (عرباطة) فى ولاية قفصة، أخفتها بعض العناصر الإرهابية، وذكرت وزارة الداخلية التونسية، أنها تمكنت من كشف هذا المكان عن طريق وحدات البحث فى جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة، من خلال ضبط أحد قادة ما يسمى بـ (أجناد الخلافة) الموالية لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية، أن ذلك جاء بالتنسيق مع الجيش التونسى، وقطاعات من الأمن الوطنى ومكافحة الإرهاب، لتنفيذ هذه العملية فى عمق مرتفعات جبل "عرباطة"، حيث تم العثور على 96 لغما أرضيا جاهز للاستعمال و390 خرطوشة خاصة بسلاح نارى "كلاشينكوف" ومواد أولية لصنع المتفجرات وكمية من مادة "الأمونيتر".

وأشارت وزارة الداخلية التونسية، إلى أنه تم إتلاف الألغام التى عُثر عليها بالتفجير فى المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة فى هذا المجال.

Advertisements

كما ألقت قوات الأمن التونسية، القبض على عنصر إرهابى فى وقت سابق، وأحبطت مخططا لاغتيال النائبة السابقة فى البرلمان التونسى مباركة عواينية، وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيونى ، أنه تم إعلام عواينية بهذا المخطط، بالتنسيق مع القطب القضائى لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الشأن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن، مباركة عواينية هى نائبة سابقة فى البرلمان التونسى عن حزب التيار الشعبى وزوجة النائب فى البرلمان عن نفس الحزب الراحل محمد البراهمى الذى تم اغتياله فى 25 يوليو 2013 .