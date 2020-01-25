إيران تؤسس ميليشيا جديدة في سوريا

دير الزور/ الخليج 365

أسست إيران ميليشيا مسلحة جديدة في سوريا، عقب جلبها مقاتلين من العراق، وأفغانستان، مقابل مبالغ مالية.

وأفادت مصادر محلية للأناضول أن إيران شكلت مليشيا أطلقت عليها اسم "أسود المهدي"، ويبلغ عدد عناصرها نحو 200 مقاتل.

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وخضع مقاتلو الميليشيا لدورات تدريبية في مدينة حماة، وانضم إليهم مقاتلين سوريين شيعة، قبل أن يتم إرسالهم إلى مدينة دير الزور، ليتمركزوا في صحراء البوكمال والحدود مع العراق.

وكانت قوات بشار الأسد، والميليشيات الإيرانية الداعمة لها، وبدعم روسي، تمكنت من دحر تنظيم داعش الإرهابي من غربي دير الزور، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتتواجد الميليشيات الإيرانية، التي باتت من أهم داعمي جيش النظام، بشكل مكثف في دير الزور، والحدود السورية العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.