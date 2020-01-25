قوات النظام السوري تسيطر على قريتين بريف إدلب

إدلب/ أنقرة/ الخليج 365

سيطرت قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية المساندة، مدعومة بسلاح الجو الروسي، على قريتين جديدتين في ريف إدلب الجنوبي، حسب مراسل الخليج 365.

وأوضح المراسل أن قوات الأسد مدعومة بغطاء جوي روسي، ليلة السبت، واصلت التقدم باتجاه معرة النعمان، إذ سيطرت على قريتي معر شمارين، والدير الشرقي.

وبهذا أصبحت قوات الأسد على بعد 3 كم من مركز معرة النعمان، الواقعة جنوبي إدلب.

كما تتقدم قوات النظام السوري في جبهة تل كريسيان، الواقعة في منطقة سراقب، شمال شرق معرة النعمان.

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وقتل أكثر من 1600 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.