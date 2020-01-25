مقتل شخصين وإصابة 6 في تفجير جنوبي الصومال

مقديشو/ محمد دهيسان/ الخليج 365

قتل شخصان على الأقل وأصيب 6 آخرون، في تفجير استهدف مركبة عسكرية، قرب منطقة "بلعد الوسطى" بإقليم شبيلي جنوبي العاصمة مقديشو.

وقال محمد عبدي حسن، المسؤول في الشرطة إن الجنود الجرحى تم نقلهم جوا إلى مستشفى منطقة بلعد.

وأضاف للأناضول أن أربعة جنود أصيبوا بجروح خطيرة، ويتلقون العلاج في الوقت الحالي.

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وكانت السيارة في طريقها من جوهر، العاصمة الإدارية لولاية هيرشابيل، إلى منطقة بلعد.

وحتى الساعة (12:30ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة الشباب الإرهابية عادة ما تنفذ هجمات مشابهة بالإقليم.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في مدينة "أفغوي" بإقليم "شبيلي السفلى"، أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 25 آخرين، بينهم 6 مواطنين أتراك.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قُتل ما لا يقل عن 85 شخصًا، بينهم اثنان من الأتراك، وأصيب أكثر من 150 شخصًا بجروح نتيجة انفجار شاحنة مفخخة في في العاصمة مقديشو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.