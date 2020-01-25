أنقرة تستنكر حظر اسرائيل دخول الشيخ عكرمة صبري إلى الأقصى

أنقرة/ الخليج 365

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي:

- الحظر يعد أحدث مثال على سياسة القمع والظلم والترويع التي تمارسها اسرائيل التي تحتل فلسطين منذ أكثر من نصف قرن

- مثل هذه الممارسات الفاشية التي لا يمكن رؤيتها حتى في الأنظمة الديكتاتورية، تظهر الوجه الحقيقي للحكومة الاسرائيلية



قالت وزارة الخارجية التركية، إن حظر دخول الشيخ عكرمة صبري إلى المسجد الأقصى أحدث مثال على سياسة القمع والظلم والترويع التي تمارسها اسرائيل حيال فلسطين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، السبت، في معرض رده على سؤال حول قرار السلطات الإسرائيلية بابعاد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، عن المسجد الأقصى لمدة 4 شهور.

وأكد أقصوي على أن "حظر دخول الشيخ عكرمة صبري إلى المسجد الأقصى إنما يعد أحدث مثال على سياسة القمع والظلم والترويع التي تمارسها اسرائيل التي تحتل فلسطين منذ أكثر من نصف قرن".

ولفت إلى أن هذا القرار التعسفي، يعد تدخلا في شؤون الأماكن المقدسة والهيئات المشرفة عليها.

وأكد على أن هذه الخطوة إنما تأتي في إطار محاولات اسرائيل الرامية لتغيير الوضع القانوني للقدس، شأنها شأن توقيف وزير شؤون القدس الفلسطيني، فادي الهدمي 3 مرات من قبل القوات الاسرائيلية في 7 أشهر.

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وشدد على أن مثل هذه الممارسات الفاشية التي لا يمكن رؤيتها حتى في الأنظمة الديكتاتورية، تظهر الوجه الحقيقي للحكومة الاسرائيلية، بكل وضوح.

ودعا أقصوي إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مواجهة الموقف المتهور واللامسؤول لاسرائيل.

وأضاف :" ندعو كافة أعضاء المجتمع الدولي، إلى بذل الجهود لرفع الحظر المفروض على عكرمة صبري".وسلمت الشرطة الإسرائيلية السبت، الشيخ عكرمة صبري، قرارًا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 4 شهور، بحسب شهود عيان.

وعلم مراسل الخليج 365، من شهود أن الشرطة اقتحمت فجر السبت، منزل خطيب المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلة، وسلمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 4 شهور.

وهذا هو قرار الإبعاد الثاني، خلال أسبوع، حيث سلمت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري، الأحد الماضي قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، لكنه رفض القرار، وأدى صلاة الجمعة داخل المسجد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، كما حققت معه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.