تونس / الخليج 365

قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، السبت، إن التعامل مع الحكومة الجديدة، مرهون بقدرتها على الإنجاز وتمكنها من تجاوز الصعاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، بدار الضيافة في قرطاج.

وشدد رئيس الاتحاد (أكبر منظمة عمالية)، على ضرورة المسارعة بتشكيل الحكومة، التي طال انتظار التونسيين لها.

كما أكد ضرورة "تشكيل حكومة مضيّقة تعطي رسالة إيجابية للمواطنين وتتميز بالنجاعة وبالتضامن بين أعضائها، وتكون قادرة على إنجاز المتطلبات والاستحقاقات الاجتماعية".

ونفى الطبوبي ترشيح الاتحاد أسماء للحكومة الجديدة، مؤكدا أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤوليته في اختيار فريقه.

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ولفت إلى ضرورة "أن يتميز هذا الفريق بالكفاءة ونظافة اليد والنزاهة وبالحس الوطني وله دراية باستحقاقات المجتمع والقدرة على التصدي للجريمة المنظمة".

وأعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين، عن "تكليف الرئيس قيس سعيد، "إلياس الفخفاخ" (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.



وأضافت الرئاسة أن هذا التكليف "يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب"، إضافة إلى أكبر المنظمات النقابية.



وتم ترشيح "الفخفاخ" من جانب حزب "تحيا تونس" (لبيرالي- 14 نائبًا)، ويدعم ترشيحه حزب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي - 22 نائبًا).

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