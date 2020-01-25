«العدل» : إصدار الحكم بالحبس التنفيذي على المدين «ليس وجوبياً»

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف وزارة العدل اليوم السبت أن الحكم بحبس الممتنعين عن تنفيذ أحكام قضائية بسداد مطالبات مالية عليهم يعود لتقدير القاضي في محكمة التنفيذ وليس حكماً وجوبياً .

وأكدت أن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي عليهم يعود للسلطة التقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته ، إذ “يجوز” للقاضي أن يحكم بالحبس في حال ثبوت امتناع المدين عن سداد الدين حتى يتم تنفيذ حكم السداد .

جاء ذلك رداً فى سؤال مواطن في حساب التواصل العدلي الخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين ، والذي تساءل فيه عن أحقيته بالمطالبة بحبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد صدور عامين على قرار المحكمة بإلزامه بالسداد .