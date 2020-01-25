«العدل» : إصدار الحكم بالحبس التنفيذي على المدين «ليس وجوبياً»

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف وزارة العدل اليوم السبت أن الحكم بحبس الممتنعين عن تنفيذ أحكام قضائية بسداد مطالبات مالية عليهم يعود لتقدير القاضي في محكمة التنفيذ وليس حكماً وجوبياً .
وأكدت أن إصدار الحكم بالحبس التنفيذي عليهم يعود للسلطة التقديرية للدائرة في محاكم التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته ، إذ “يجوز” للقاضي أن يحكم بالحبس في حال ثبوت امتناع المدين عن سداد الدين حتى يتم تنفيذ حكم السداد .
جاء ذلك رداً فى سؤال مواطن في حساب التواصل العدلي الخاص بالإجابة على استفسارات المستفيدين ، والذي تساءل فيه عن أحقيته بالمطالبة بحبس المنفذ ضده في مبلغ 20 ألف ريال بعد صدور عامين على قرار المحكمة بإلزامه بالسداد .
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