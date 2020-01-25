هونغ كونغ تعلن حالة الطوارئ بسبب “كورونا”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم السبت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا واتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصلات بين المدينة والبر الرئيسي الصيني.
وستظل المدارس التي بدأت عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة مغلقة حتى 17 فبراير في حين سيتم وقف رحلات الطيران من وإلى مدينة ووهان الصينية ورحلات القطارات السريعة منها وإليها.
وقالت لام إنه سيتم إلغاء جميع الزيارات الرسمية للبر الرئيسي وكذلك احتفالات السنة القمرية الجديدة على الفور.
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