تعرف على فيروس كورونا وأعراضه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تتزايد المخاوف يومًا بعد يوم بسبب انتشار فيروس في الصين، أطلق عليه فيروس كورونا، والذى تسبب في وفاة العديد من الأشخاص هناك، وبدأ في الانتشار بعدة دول بالعالم، ووفقًا لتقرير جريدة "ديلى ميل" ووزارة الصحة الصينية، فالمرض يعد نوعا مما أطلق عليه "التهاب رئوي شرق أوسطى".



وينتقل هذا النوع من الفيروسات عن طريق الحيوانات، وتحديدا الخفافيش، ولكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه تعدى ذلك للانتقال بين البشر.

وأكد التقرير أن فيروس كورونا من الفيروسات التاجية، وتتشابه أعراضه مع الإصابة بنزلات البرد العادية إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد، وفيما يلى التعرف على أعراض هذا الفيروس.

أعراض فيروس كورونا:

-ارتفاع في حرارة الجسم بشكل ملحوظ.

-التهاب في الأنف ويصاحبه السيلان.

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- العطس الشديد.

- السعال الشديد الملحوظ.

- الصداع الشديد الذي يتسبب في عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

- ألم شديد في الحنجرة وعدم القدرة على الكلام.

- آلام في العضلات وعظام الجسم بشكل كبير.

- يصاحب هذا الأمر ضيق شديد في التنفس.

-كما يتعرض الأشخاص المصابون بفيروس كورونا للإسهال الشديد.

وأكد التقرير علي ضرورة عدم التعامل مع الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض، مع ضرورة أخذه إلى مستشفى قريبة للقيام باللازم.