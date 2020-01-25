شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ذى قار العراقية: نرفض استخدام العنف أو فض أى اعتصام بالقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة شرطة محافظة ذى قار العراقية، رفضها التام لاستخدام العنف ضد المتظاهرين أو فض أى اعتصام بالقوة، ونفت شرطة ذى قار، فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، وجود أية نوايا لفض الاعتصامات فى المحافظة بالقوة، أو استعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين أو سقوط قتلى أو جرحى جراء إطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين فى ذى قار الواقعة جنوب العراق.

وشددت، على وجود تعاون مشترك بين شرطة ذى قار والمتظاهرين لمنع وقوع أى أعمال عنف خلال الاحتجاجات التى تطالب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية فى البلاد، مؤكدة فى الوقت ذاته استقرار الوضع الأمنى فى المحافظة.

ودعت شرطة ذى قار، وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى إلى ضرورة تحرى الدقة والمصداقية وعدم نشر أية معلومات مغلوطة قد تؤدى إلى إحداث بلبلة بين المواطنين وإثارة الرأى العام.

فى نفس السياق، تم إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد فى الوقت الذى قام فيه محتجون بقطع الطريق الدولى مجددا بمحافظة الديوانية وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

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أفادت مصادر طبية بالعاصمة العراقية بغداد، إصابة 7 محتجين فى مواجهات مع الأمن وسط بغداد وق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل له، حيث شهدت العراق اليوم انتشار أمنى كثيف، وسط حالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.

وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات"، وأضافت أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل".

كانت الأجهزة الأمنية فى العراق، قد اتخذت أمس الجمعة، إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.