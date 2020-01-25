شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتقدم نحو جبل "هيلان" الاستراتيجى فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، أن قوات الجيش الوطنى تتقدم باتجاه جبل (هيلان) الاستراتيجى الذى يقع فى مديرية صرواح غرب مأرب ويربطها مع جبهة نهم، وقالت المصادر حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية، إن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على جبل (هيلان) والمناطق المجاورة التى تشرف على طريق مأرب صنعاء الجوف، وذلك فى ظل معارك ضارية يخوضها الجيش مع ميليشيات الحوثي.

وأضافت، أن الجيش الوطنى يقوم بعمليات تمشيط واسعة لمواقع الميليشيات فى الجبل، مشيرة إلى أن الجيش يتقدم بأسلحة ثقيلة وقد استولى على أسلحة وذخائر وقواعد إطلاق صواريخ للميليشيات.

فيما تدور معارك شرسة مع الميليشيات فى جبهة نهم، حيث تقدم الجيش فى هذه الجبهة وسيطر على سلسلة جبال استراتيجية.

و كانت قوات الجيش اليمنى ، قد ألقت القبض على خليتين، تعملان لصالح ميليشيا الحوثى فى مأرب.

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و تجددت المواجهات، امس الجمعة، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" "الحوثيين"، فى محافظة الحديدة غرب اليمن ، حسبما ذكرت سبوتنيك للانباء.

وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين دفعوا بالعشرات من عناصرهم فى محاولة تسلل واستحداث تحصينات شرق معسكر الدفاع الساحلى فى شارع الخمسين (شرق مدينة الحديدة)".

وأكدت أن "وحدات من اللواء الأول حراس الجمهورية، أحبطت محاولة الحوثيين وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار".

وأشارت إلى "تزامن محاولة التسلل مع خروقات جديدة للهدنة الأممية من قبل الحوثيين حيث أطلقوا النار بكثافة من معدلات شيكى صوب الأحياء السكنية المحررة فى شارع صنعاء (شرق الحديدة)".