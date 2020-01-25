شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. انتشار أمنى واسع فى البصرة والحركة فى المحافظة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مراسل قناة العربية، أن مدينة البصرة العراقية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا، وأن الحركة فى المحافظة طبيعية، موضحا أنه تم فتح جميع الطرقات فى المحافظة.

البت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية وقف القوة ضد المحتجين فى العراق وأطلقت عليها "القوة المميتة" وفق ما ذكرته فضائية العربية حيث أرتفع عدد المصابين بحالات اختناق بسبب الغاز الميل للدموع إلى 20 إصابة فى ساحة التحرير ببغدادفى خبر عاجل لها، كان التلفزيون العراقى أعلن أن هناك توجيهات لقوات الأمن العراقية بإعادة فتح الطرقات فى ساحة الاعتصام بالبصرة.

فى نفس السياق، تم إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد فى الوقت الذى قام فيه محتجون بقطع الطريق الدولى مجددا بمحافظة الديوانية وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها

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أفادت مصادر طبية بالعاصمة العراقية بغداد إصابة 7 محتجين فى مواجهات مع الأمن وسط بغداد وق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل له، حيث شهدت العراق اليوم انتشار أمنى كثيف، وسط حالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.

وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات"، وأضافت أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل".

كانت الأجهزة الأمنية فى العراق، قد اتخذت أمس الجمعة، إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.