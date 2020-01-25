الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قوات الأمن العراقية تتقدم صوب ساحة التحرير ببغداد وتطلق النار على المحتجين

قال شهود من رويترز إن قوات الأمن العراقية تقدمت صوب ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد يوم السبت وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات. وكانت الشرطة ومصادر طبية قالت إن اشتباكات بين المحتجين والشرطة أدت إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة متظاهرين في وقت سابق يوم السبت.