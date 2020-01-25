شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 شخصا بالاختناق جراء تفريق تظاهرة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر عراقية، اليوم السبت، إصابة 14 شخصا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع فى العاصمة بغداد، وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن المتظاهرين قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات بالقرب من جسر السنك الاستراتيجى فى قلب العاصمة بغداد، ما دفع قوات مكافحة الشغب بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا بحالات اختناق.

وتأتى هذه التطورات، فى الوقت الذى يشهد فيه العراق توترا حادا إثر استقالة الحكومة جراء التظاهرات المطالبة بنظام جديد من جهة، وأزمة اغتيال قادة الحشد الشعبى فى مطار بغداد من جهة أخرى، وسط أجواء يصعب التكهن خلالها بما ستؤول إليه الأمور، بحسب مراقبين.

وكان التلفزيون العراقى، قد أعلن فى وقت سابق، عن إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد من قبل قنوات الأمن العراقية، صباح اليوم السبت، وسط وجود انتشار أمنى كثيف فى العراق، وحالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.

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وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات"، وأضافت أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل".

وكانت الأجهزة الأمنية فى العراق، قد اتخذت أمس الجمعة، إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.