شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: قوات الأمن العراقية تطلق النار على المحتجين فى ساحة التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شهود من رويترز ، إن قوات الأمن العراقية تقدمت صوب ساحة التحرير مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد ، اليوم السبت ، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المحتجين.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات. وكانت الشرطة ومصادر طبية قالت إن اشتباكات بين المحتجين والشرطة أدت إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة متظاهرين في وقت سابق اليوم.

وأعلن التلفزيون العراقي، إزالة الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام ببغداد من قبل قنوات الأمن العراقية، صباح اليوم السبت، وسط وجود انتشار أمنى كثيف فى العراق، وحالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.

وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات"، وأضافت أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل".

Advertisements

وكانت الأجهزة الأمنية فى العراق، قد اتخذت أمس الجمعة، إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.

وكانت العاصمة العراقية قد شهدت أمس الجمعة، تظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة بغداد، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات، وأغلقت السلطات الأمنية العراقية جسرى الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين، وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين فى كل من بغداد والبصرة وكربلاء.