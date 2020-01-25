شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس "كورونا".. سفارة المغرب ببكين تقيم غرفة عمليات أزمة لجاليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة المغرب فى بكين، اليوم السبت، إقامة غرفة عمليات أزمة لأبناء الجالية المغربية بالصين لتتبع الوضع الصحى لأفراد الجالية وأحوالهم فى أعقاب تفشى مرض الالتهاب الرئوى الجديد أو ما يعرف بـ "كورونا"، وانتشاره على نطاق واسع فى أهم المدن الرئيسية فى الصين، وذكرت السفارة المغربية ببكين، فى بيان اليوم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات أخرى على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج ويمكن الاتصال بها عبر الرقم 212661336854.

يشار إلى، أن وزارة الصحة المغربية، أكدت فى وقت سابق أن البلاد لم تسجل حتى الآن أية حالة إصابة بفيروس كورونا، وأنها ترصد الفيروس عبر المنظومة الوطنية للمراقبة الوبائية، كما هيأت كل ما يتعلق بوسائل التشخيص الفيروسى والوقاية منه.

و من جهته، قال مسئول فى إقليم هوبى الصينى، اليوم السبت، إن وباء فيروس كورونا الجديد فى الصين ما زال حادا وإن الإمدادات الطبية شحيحة للغاية فى مدينة ووهان التى ظهر فيها الفيروس أول مرة، وارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 41 فى الصين، وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة فى ووهان عاصمة هوبي.

وناشد المسئول المتبرعين المحليين والدوليين، تقديم إمدادات طبية مثل الكمامات والملابس الواقية.

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وقال، إن إقليم هوبى تلقى حتى أمس الجمعة تبرعات من الجمهور زادت على 1.2 مليون كمامة و30 مليون يوان (4.35 مليون دولار).

ونقلت صحيفة الشعب اليومية الصينية، عن حكومة مدينة ووهان، التى تقع فى وسط الصين، قولها اليوم، إنها ستمنع سير المركبات غير الضرورية فى وسط المدينة اعتبارا من غد الأحد لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وكان الفيروس، قد ظهر فى ووهان أواخر العام الماضي.

وكانت السلطات الصينية، قد نشرت أطباء عسكريين وأغلقت المزيد من المدن للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد مع ظهور تقارير عن وجود مستشفيات فى مركز تفشى المرض تكافح لمواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى؛ وتم الإبلاغ عن حالات جديدة فى الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وماليزيا ، حيث أصبح الفيروس الآن فى أربع قارات. فى الصين ، قالت لجنة الصحة الوطنية يوم السبت إن هناك 1287 حالة مؤكدة، منها 444 حالة جديدة ، فى الوقت الذى توفى فيه 41 شخصًا، بينما لا تزال 237 حالة فى مرحلة خطيرة.