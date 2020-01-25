أمير قطر يعزي الرئيس أردوغان في ضحايا الزلزال

مراسلون/ الخليج 365

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، السبت، أنه خلال البرقية تمنى الأمير القطري "الشفاء العاجل للمصابين".

كما بعث نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني٬ ورئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برقيات تعزية مماثلة.

Advertisements

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجات مركزه ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأشار بيان صادر عن "آفاد" أن المنطقة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وبلغ عدد الوفيات 21 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1030، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.