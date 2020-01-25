سلطات الاحتلال تبعد خطيب المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر

صحيفة الخليج الالكترونية

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى أربعة أشهر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، في مدينة القدس المحتلة،وسلّمته قرارا بإبعاده عن الأقصى مدة أربعة أشهر، واستدعاءً إلى مركز القشلة يوم غد الأحد، في الساعة العاشرة صباحا.

تجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال كانت قد سلّمته الأحد الماضي قرارا بابعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ولكنه كسر القرار ودخل المسجد برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.