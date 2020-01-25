قنصلية المملكة بموريشيوس تحذّر السعوديين

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت القنصلية العامة بموريشيوس، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك، إلى توخّي الحذر والبعد عن المناطق الساحلية والبقاء في مساكنهم؛ ‏وذلك خلال مساء أمس الجمعة ونهار اليوم السبت.

كما أعلنت أنه تم إغلاق مطار ‫موريشيوس اعتبارًا من أمس إلى وقت لاحق غير محدد، وطالبت المسافرين خلال هذه الفترة بعدم الذهاب إلى المطار والتواصل مع الشركة الناقلة.

وكانت السلطات في موريشيوس، وهي مجموعة جزر صغيرة وسط المحيط الهندي؛ قد أعلنت إغلاق مطارها الوحيد وبورصة الأوراق المالية والمتاجر وبقية الأعمال الأخرى في العاصمة، وذلك عقب تلقّي تحذيرات من خدمة الأرصاد الجوية بوجود أعاصير وفيضانات.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة، وأجّلت شركة الخطوط الجوية في موريشيوس الرحلات القادمة والمغادرة؛ حيث جاء في بيان رسمي صادر عنها مع تدهور الأحوال الجوية وإعلان إغلاق المطار، إعلام جميع الركاب بتأجيل جميع الرحلات القادمة والمغادرة حتى إشعار.