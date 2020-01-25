خلال 57 دقيقة فقط …هالاند يسجل هدفه الـ5 مع #دورتموند

بعد ثلاثيته في مباراته الأولى مع بروسيا دورتموند، سجل إرلينغ هالاند (19 عاماً) هدفين آخرين بعد مشاركته كبديل أيضاً خلال فوز ساحق 5-1 على كولونيا في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

كما هز جيدون سانشو (19 عاماً) الشباك أيضاً محرزاً هدفه 11 في الدوري هذا الموسم، والثامن في آخر ثماني مباريات ليتفوق دورتموند تماماًَ على منافسه قليل الحيلة.

ووضع رفائيل غيريرو وماركو رويس دورتموند على طريق الانتصار بهدفين في الشوط الأول ليتقلص الفارق مع رازن بال شبورت لايبزيغ المتصدر لأربع نقاط قبل أن يحل الأخير ضيفاً على أينتراخت فرانكفورت غداً السبت.

وشارك هالاند، الذي أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 5 أهداف في أول مشاركتين في الدوري، في الشوط الثاني في المناسبتين ولعب 59 دقيقة فقط.

وأحرز المهاجم النرويجي الشاب 28 هدفاً في 22 مباراة مع سالزبورغ النمساوي في النصف الأول من الموسم قبل أن ينضم إلى دورتموند.

Advertisements

وافتتح غيريرو التسجيل في الدقيقة الأولى وضاعف رويس النتيجة قبل مرور نصف ساعة من زمن المباراة، واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعدما ألغاه في البداية بداعي التسلل.

وزاد سانشو النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني وقلص مارك أوت الفارق بتسديدة رائعة من زاوية صعبة، قبل أن يحرز هالاند هدفه الأول من متابعة في الدقيقة 77.

وتلقى المهاجم النرويجي بعد ذلك تمريرة وسط الدفاع وراوغ الحارس تيمو هورن وسدد في المرمى من زاوية ضيقة ليحرز هدفه الخامس في مباراتين.

ويستضيف بايرن ميونخ حامل اللقب، والذي يملك 36 نقطة مثل دورتموند، منافسه شالكه مساء السبت.