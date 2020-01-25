زعيم_الجنوب يطمع في نقاط #عنابي_سدير

الخليج - حسن القبيسي يستضيف فريق ابها مساء اليوم نادي الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ 15 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وذلك في ختام مباريات الدور الأول .

ويحتل ابها المركز الـ 7 برصيد 23 نقطة فميا يأتي الفيصلي في المركز الثامن برصيد 21 نقطة ، ويسعى كلا الفريقان لتحقيق الفوز والصعود لمراكز متقدمة في سلم الدوري .

وحقق أبها 4 انتصارات متتالية قبل أن يخسر لقاءه الأخير أمام الأهلي في جدة ، فيما لم يحقق الفيصلي الفوز في آخر 3 لقاءات . اللقاء يقام الساعة 3.55م على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة .

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