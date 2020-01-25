تعرفوا على مخاطر تناول الدجاج المقلي يوميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

توصلت دراسة إلى أن الوجبة اليومية من الدجاج المقلي يمكن أن تزيد من خطر الوفاة المبكرة، وقد تم ربط الاستهلاك المفرط من الأطعمة المقلية بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة.



وأشارت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير لها إلى قيام فريق باحثين من جامعتي "أيوا" و "واشنطن" الأمريكتين بإجراء دراسة لتحديد كيف يؤثر تناول الأطعمة المقلية على النساء بعد سن اليأس.

وقالت في تقريرها، إنه "منذ فترة طويلة تم توثيق الآثار الضارة لاستهلاك كميات كبيرة من الأغذية المقلية، مع الآثار السلبية بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسمنة".

وفي حين، قد يعتقد البعض أن تناول كمية صغيرة من الطعام المقلي في اليوم لا يمكن أن تسبب أي ضرر، وجد الباحثون أن ذلك قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة الناجمة عن مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الباحثون تقييما لبيانات شملت أكثر من 100 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما، والتي تم جمعها من خلال استبيان قامت به مبادرة صحة المرأة (WHI).

Advertisements

والنساء اللاتي حللت معلوماتهن في إطار الدراسة، كن مشتركات في مبادرة صحة المرأة بين الأعوام 1993- 1998، ثم تم رصدها حتى تشرين الثاني/فبراير 2017، وعلى مدار فترة 19- 24 سنة، وتوفيت 31.588 من النساء، وكان أكثر من 9 آلاف من هذه الوفيات سببها مشاكل تتعلق بالقلب، وأكثر من 8 آلاف سببها السرطان وأكثر من 13 ألفا لأسباب أخرى.

وقام العلماء بتقييم كمية الطعام المقلي الذي يستهلكه المشاركون بانتظام، بما في ذلك أطباق مثل الدجاج المقلي والسمك المقلي والبطاطس المقلية.

وبعد أخذ عوامل نمط الحياة الأخرى بعين الاعتبار، خلص الفريق إلى أن تناول الطعام المقلي كل يوم كان أكثر عرضة للارتباط بموت سابق لأوانه ناتجا إما عن مشكلة متعلقة بالقلب أو سبب آخر غير تناول الأطعمة المقلية بشكل أقل.

وأدى تناول وجبة أو أكثر من الدجاج المقلي في اليوم إلى زيادة احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 13 في المائة من أي سبب أخر، وزيادة خطر الوفاة بسبب حالة القلب والأوعية الدموية بنسبة 12 في المائة.

وجاءت وجبة يومية من الأسماك المقلية مع نتائج سلبية مماثلة- زيادة بنسبة 7 في المائة من خطر الوفاة المبكرة من أي سبب آخر، وزيادة خطر الموت بنسبة 13 في المائة بسبب مشكلة في القلب، في حين أن مهمة الدراسة الرئيسية هي المراقبة، حيث يعتقد الباحثون أن العدد الكبير للمشاركات في الدراسة يجعل نتائجها موثوقة.

وقال الباحثون: "لقد حددنا عامل خطر للوفيات القلبية الوعائية التي يمكن تعديلها بسهولة من قبل نمط الحياة وخيارات الطبخ، ويمكن للحد من استهلاك الأطعمة المقلية، وخاصة الدجاج والسمك/ المحار، أن يكون لها تأثير مفيد سريريا على الصحة العامة.