شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غازات البطن: خطوات تخلصكِ منها على الفور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 غازات البطن مشكلة يعانيها الكثير من الأشخاص، وهي مزعجة جدًّا خصوصًا للنساء.

نقدّم لكِ بعض النصائح للتخلص من غازات البطن: الجهود التي ينبغي عليكِ القيام بها من جانبكِ: • تناول الطعام ببطء. • إعادة تثبيت جسر الأسنان أو أيّ أدوات مثبّتة بطريقة سيّئة على الأسنان. • تصريف احتقان الأنف. • زيادة النشاط البدني. • تقليل كمية استهلاك اللاكتوز – منتجات الحليب – (في حال وجود حساسية ضد اللاكتوز). Advertisements • زيادة استهلاك كمية الألياف في نظامكِ الغذائي تدريجيًّا. الحدّ من أو تجنّب ما يلي: • التحدث أثناء تناول الطعام. • تناول الطعام عندما تكونين مستاءة أو في عجلة من أمرِك؟ • استخدام القشة – ماصة - أثناء الشرب. • الشرب من القنينة. • التدخين أو مضغ التبغ. • مضغ العلكة أو مصّ قطع الحلوى. • شرب المشروبات الغازية. • تناول أطعمة تحتوي على السوربيتول أو الفركتوز. • رشف المشروبات الساخنة (انتظري إلى أن تصبح فاترة).

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