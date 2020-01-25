شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 متظاهرين فى مواجهات مع الأمن وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر طبية بالعاصمة العراقية بغداد، إصابة 7 محتجين فى مواجهات مع الأمن وسط بغداد، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، حيث شهدت العراق اليوم انتشار أمنى كثيف، وسط حالة من الاستعداد لقوات الأمن لاقتحام ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.

وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات"، وأضافت أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل".

وكانت الأجهزة الأمنية فى العراق، قد اتخذت أمس الجمعة، إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.

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وكانت العاصمة العراقية قد شهدت أمس الجمعة، تظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة بغداد، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات، وأغلقت السلطات الأمنية العراقية جسرى الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين.

وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين فى كل من بغداد والبصرة وكربلاء.