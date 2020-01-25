شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يبعد الشيخ عكرمة صبرى عن المسجد الأقصى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، فى مدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال سلّمت الشيخ عكرمة صبرى قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أربعة أشهر، واستدعاءً إلى مركز القشلة يوم غد الأحد، فى الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أن، سلطات الاحتلال، كانت قد سلّمت رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى المبارك الأحد الماضى، قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، ولكنه كسر القرار ودخل المسجد المبارك محمولا على الأعناق برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة.

و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى ، قد أصابت شاب وسيدة بالرصاص واعتقلت آخر، أمس الجمعة، عقب مهاجمة شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة المصلين وقمعهم، خلال تأديتهم صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عناصر من قوات الاحتلال والشرطة، هاجمت المصلين وأطلقت عليهم الأعيرة المطاطية، واعتدت على بعضهم بالضرب، وأجبرتهم على الخروج من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما أدى إلى إصابة شاب "18 عاما" ، وسيدة أخرى، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

Advertisements

وأضافت، أن الاحتلال اعتقل الشاب مراد مسك، بعد الاعتداء على الشبان الذين كانوا يوزعون المأكولات والمشروبات الساخنة على المصلين قرب باب حطة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت "الأقصى" عقب انتهاء صلاة الفجر مباشرة، واعتدت على المصلين بشكل وحشي.

فيما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت المصلين على التوجه مشيا على الأقدام فى ظل الأجواء الماطرة وشديدة البرودة للوصول الى المسجد الاقصى، ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.

وكانت فعاليات القدس قد دعت إلى إحياء صلاة الفجر فى المسجد الأقصى المبارك، من أجل التصدى لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويده والسيطرة عليه.