شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد تعلن إعادة فتح عدد من الطرق والساحات أمام حركة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتى قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل، وقالت القيادة فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات"، وأضافت أنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل".

وكانت الأجهزة الأمنية فى العراق، قد اتخذت أمس الجمعة، إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.

و كانت العاصمة العراقية قد شهدت أمس الجمعة، تظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة بغداد، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات.

وأغلقت السلطات الأمنية العراقية جسرى الجادرية والطابقين وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين، وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين فى كل من بغداد والبصرة وكربلاء.

Advertisements

كانت السفارة الأمريكية، فى العاصمة العراقية بغداد، قد علقت ملصقا تحذيريا على جدار إسمنتى يقع أمام المبنى المحصن بشدة، تحسبا لتظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن فى العراق، وجاء فى التحذير: "لا تتجاوز هذه النقطة.. سنتخذ بحقك إجراءات رادعة فى حالة محاولتك التجاوز".

وكان زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، دعا إلى مظاهرة مليونية سلمية للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية فى العراق، داعيا إلى توقف مؤقت لما أسماه بـ "المقاومة" ومعاقبة من يخرق الهدنة السياسية، وقال بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية: "نسعى لعدم زج العراق فى آتون حرب أخرى" مع الأمريكيين.

فيما دعا الصدر إلى غلق القواعد العسكرية الأمريكية فى الأراضى العراقية، كما شدد على ضرورة اعتماد المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية للحفاظ على السيادة.

من جهتها، اتخذت القوات الأمنية العراقية إجراءات مشددة، وقطعت عدداً من الطرق وسط العاصمة، حماية للمتظاهرين.