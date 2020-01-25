العراق.. الأمن يقتحم ساحة اعتصام البصرة ويعتقل محتجين

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأنه تم اعتقال عدد من المحتجين بعد اقتحام ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة من قبل القوات الأمنية.

وقال المصدر للأناضول، إن "قوات الأمن اقتحمت ساحة اعتصام البصرة (جنوب)".

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وأضاف، ان "قوات الأمن اعتقلت عددا من المعتصمين بعد حرق خيمهم".من جهة ثانية، أكد شهود من المتظاهرين لمراسل الخليج 365، أن قوة أمنية اقتحمت الساحة وحرقت عددا من خيم الاعتصام. ‎



ووجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، الجمعة، بنزول الجيش إلى الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الإعتصام.

وفي غضون الأيام الثلاثة المنصرمة، كرر مجهولون، يعتقد أنهم من المليشيات، إطلاق الرصاص الحي، في البصرة، ولاذوا بالفرار، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

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