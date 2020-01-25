عمليات بغداد: جميع طرق العاصمة مفتوحة أمام المركبات

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، فتح جسر الأحرار وساحتي الطيران وقرطبة وطريق محمد القاسم السريع بشكل كامل، بعد غلقه قبل ايام على خلفية توتر الوضع الأمني في العاصمة، مؤكدة أن جميع الطرق في العاصمة مفتوحة، بحسب بيان مقتضب.

ولفت البيان أنه "تم تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة وإعادة افتتاحهم امام حركة العجلات (السيارات) بشكل دائم".

وأغلقت قوات الأمن جسر الاحرار بالحواجز الكونكريتية (الإسمنية) نهاية العام الماضي بعد أن حاول عدد من المحتجين عبوره فيما أغلقت جميع الطرق المؤدية الى ساحة الطيران قبل ايام على خلفية توتر الوضع الامني بالساحة، في حين أغلق محتجون سريع محمد قاسم بعد تصاعد حدة الاحتجاجات منذ الأحد الماضي.

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