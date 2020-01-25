مصرع قيادي حوثي بفي صعدة

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الخليج - واس
دمرت قوات من الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية ومروحيات قوات التحالف العربي ، تحصينات وأماكن تجمعات لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء ، التابعة لمحافظة صعدة.
وقال قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن قوات الجيش الوطني في اللواء استهدفت بهجوم تحصينات وتجمعات لمليشيا الحوثي في تبة، عمير، والتباب المطلة على منطقة “النقعة” المحاذية لمنطقتي، الجربة والغرابة.
وأضاف العميد الغنيمي، أن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الميداني لمليشيا الحوثي المدعو ابو فايز الطيري، ودحر بقية عناصر الميليشيا.
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